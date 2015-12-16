Geçtiğimiz Temmuz ayında New Horizons isimli uzay aracı Plüton gezegenine tarihte ilk kez yaklaşarak fotoğraf çekmeyi başarmıştı. 2006 yılında başlayan bu yolculuktan yeni bir kare yayınlandı.



Geçtiğimiz Temmuz ayında New Horizons isimli uzay aracı Plüton gezegenine tarihte ilk kez yaklaşarak fotoğraf çekmeyi başarmıştı. 2006 yılında başlayan bu yolculuktan yeni bir kare yayınlandı.



NASA'nın 2006 yılında fırlattığı New Horizons isimli uzay aracı Temmuz 2015'te hedefi olan Plüton'a yaklaşarak gezegenin ilk en net fotoğraflarını çekmişti. Uzay aracı, çektiği yüzlerce ve belki binlerce fotoğrafı dünyaya aktarmaya halen devam ediyor. NASA ise aktarılan fotoğraflardan bazılarını basınla paylaşıyor.



Yukarıdaki fotoğraf NASA'nın en yayınladığı fotoğraflardan biri. Uzay aracı, Plüton gezegeninin tam merkezini çekmeyi de başarmış ve NASA bunu basınla paylaşıyor. Çekilen yüzlerce fotoğraf birleştiriliyor ve Plüton gezegeninin yeryüzü şekilleri incelenip, geçmişi hakkında ipuçları aranıyor. Eğer fotoğrafların aktarımı sırasında bir aksilik olmazsa, büyük ihtimalle Google Earth içerisinde tıpkı Mars gibi Plüto gezegeninde de gezmek mümkün olabilir.



Diğer yandan Plüton'un en net fotoğraflarını çeken, insanoğlunun şimdiye kadar ürettiği en hızlı araç olan New Horizons, güneş sisteminin dışına doğru hızla ilerliyor. Her geçen saniye araçla kurulan iletişim biraz daha yavaşlıyor. Araç, son yakıtıyla güneş sisteminin sınırındaki bir gök cismine yönlendirildi.



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