Mars'ta "sıvı halde su bulunduğu" açıklamasıyla bilim dünyasını sarsan NASA, Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir bulgu paylaştı. NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'la ilgili merakla beklenen yeni açıklamasını yaptı.







MAVEN misyonu kapsamında toplanan bulguların sonuçlarını açıklayan NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.







Bu keşif, bir zamanlar Dünya benzeri bir gezegen olan Mars'ın nasıl soğuk ve çölleşmiş bir gezegen haline geldiği konusunda büyük ipuçları veriyor.