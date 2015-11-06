NASA: MARS'IN ATMOSFERİNİ GÜNEŞ YOK ETTİ
Mars'ta "sıvı halde su bulunduğu" açıklamasıyla bilim dünyasını sarsan NASA, Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir bulgu paylaştı. NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'la ilgili merakla beklenen yeni açıklamasını yaptı.
MAVEN misyonu kapsamında toplanan bulguların sonuçlarını açıklayan NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.
Bu keşif, bir zamanlar Dünya benzeri bir gezegen olan Mars'ın nasıl soğuk ve çölleşmiş bir gezegen haline geldiği konusunda büyük ipuçları veriyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar