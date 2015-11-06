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nasa: mars'ın atmosferini güneş yok etti

NASA: MARS'IN ATMOSFERİNİ GÜNEŞ YOK ETTİ

Mars'ta "sıvı halde su bulunduğu" açıklamasıyla bilim dünyasını sarsan NASA, Kızıl Gezegen'le ilgili yeni bir bulgu paylaştı. NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.

Tarih : 06 Kasım 2015, 09:09
Puan Ver : Nasa: Mars'ın Atmosferini Güneş Yok Etti(7/10)5


Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'la ilgili merakla beklenen yeni açıklamasını yaptı.



MAVEN misyonu kapsamında toplanan bulguların sonuçlarını açıklayan NASA, Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinin bundan milyarlarca yıl önceki bir Güneş fırtınası nedeniyle parçalandığını duyurdu.



Bu keşif, bir zamanlar Dünya benzeri bir gezegen olan Mars'ın nasıl soğuk ve çölleşmiş bir gezegen haline geldiği konusunda büyük ipuçları veriyor.








Etiketler: Nasa  Mars  In  Atmosferini  Güneş  Yok  Etti    haber

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