









Uzaylıların yada bir diğer adıyla dünya dışı varklıkların olduğuna dair birçok açıklama, birçok bulgu ortaya konurken bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Bigelow Aerospace şirketi kurucusu Robert Bigelow, dünya dışı varlıkların aramızda yaşadığını söyleyerek konu hakkında şu sözlere yer verdi:







CBC News televizyon kanalındaki "60 Minutes" adlı programa konuk olan şirketin kurucusu Bigelow, "Uzaylıların aramızda olduğundan kesinlikle eminim" diyerek şaşkınlık yarattı.. Uzun süre uzaylıları bulmak için milyonlarca dolar para harcadığını söyleyen Bigelow'un, harcadığı para miktarı hakkında bilgi vermedi. "Uzaylıları bulmak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Onlar tam olarak burnumuzun dibinde, dünya üzerinde UFO'ların mevcudiyeti bulunuyor" diyerek konuklr arasında heyecana sebep oldu.







Programın sunucusu Lara Logan'ın, Bigelow'a sorduğu soruda, uzaylılara inandığını söylemesinin halk arasında risk oluşturup oluşturmayacağı hakkında "İnsanların sizin deli olduğunuzu düşünmesinden korkmuyor musunuz?" sorusunu sordu.Bigelow, "Umurumda değil. Bunlarla ilgilenmiyorum" dedi. Bu konudaki bilgilerini aktaran şirket kurucusunun, NASA'nın dahi hala varlığını kabul etmediği dünya dışı uygarlıklar hakkında açıklamalar yapması herkesin aklında soru işaretlerine neden oldu.







1999 yılından bu yana uzay çalışmalarını devam ettiren şirketin amacı şişirilebilen malzemelerin kullanıldığı uzay istasyonları üretebilmek. NASA'nın da ortaklık kurduğu şirket, daha önce sadece bin 400 kilogram ağırlığındaki BEAM modülünü geliştirmesiyle biliniyor. BEAM isimli modül, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan ilk şişme modül olmuş ve iuzay istasyonunun büyümesini sağlamıştı.



