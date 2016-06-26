NASA ile Apple arasındaki işbirliği bir başka seviyeye taşınıyor. NASA, Apple TV kullanıcılarını sevindirecek bir eyleme imza atıyor.



NASA'nın uydularından ve teleskoplarından gelen yayınları anbean takip edebileceğimiz mobil uygulama, hali hazırda iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Mars'ın zeminini mi, yoksa gökteki yıldızlar ve yeni keşfedilen uzay cisimlerinden haberdar mı olmak istiyorsunuz? NASA uygulamaları sizin için biçilmiş kaftan lakin işin Türkiye kanadında, uygulamaların “şimdilik” tam verimlilik ile çalıştığını söylemek kolay değil.



Amerika Birleşik Devletleri Uzay İdaresi, söz konusu uygulamayı şimdi de Apple akıllı televizyonlara uyarladı. Üslerden canlı yayınlar, talep üzerine çok daha kapsamlı görüntüler, sayısız görsel emrinize amade hale geliyor.



Söz konusu servis Türk kullanıcılarla buluşmasa da, bazı detayları paylaşmaktan beis duymuyoruz. NASA uygulamasında, uzayda çekilmiş yaklaşık 15.000 görsele kolayca ulaşabiliyorsunuz. Uzay istasyonlarını ve teleskopları sürekli takip edebilmeniz de cabası.



Apple TV hizmetleri, Türkiye'de 32 GB'ı 629, 64 GB'lık sürümü ise 829 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Yurt dışındaki uygulamalar da, anında olmasa da; kısa süre içinde, titizlikle Türkiye'ye uyumlu hale getiriliyor. Doğal olarak bazı içerikler, ilk zamanlarda İngilizce ve dil geliştirmeleri titizlikle gerçekleşiyor. Yani NASA uygulaması ile galaksiyi takip etmeniz mümkün.



Apple TV'yi, en büyük rakibi Android TV'den ayıran özelliği ise kapalı kutu sistemi. Yani iPad veya iPhone'u hemen hemen tam kapasite ile uyumlu televizyonlara yansıtabiliyorsunuz. Apple'ın kapalı kutusu 64 bit mimariye sahip A8 yonga, HDMI 1.4, MIMO özellikli 802.11ac Wi Fi, 10/100BASE T Ethernet,Bluetooth 4.0 wireless teknolojisi ve Kızılötesi alıcıyı da kullanıcıları sunmayı ihmal etmiyor.