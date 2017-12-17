NASA BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI! GÜNEŞ SİSTEMİNİN TIPATIP BİR BENZERİ BULUNDU
NASA, günlerdir heyecanla beklenen açıklamayı dün yaptı. Güneş sistemimizin neredeyse bir kopyası olan 8 gezegene sahip bir sistem bulunduğunu duyurdu.
NASA Türkiye saatiyle yaklaşık akşam 9'da başlayan canlı yayın ile Google ile birlikte 2009'da başlattıkları programın, bulgularını duyurdu. Google'ın geliştirdiği yapay zekayı kullanan NASA, bizim güneş sistemimize neredeyse tıpatıp benzeyen 8 gezegenli bir sistem buldu. NASA, bulduğu bu gezegen sistemine Kepler-90 adını verdi.
GÜNEŞTEN DAHA BÜYÜK VE SICAK
Yeni gezegen sisteminin Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Gezegen sisteminin merkezindeki yıldızın, Güneş'ten daha sıcak ve büyük olduğu belirtildi.
YÜZEY SICAKLIĞI 420 DERECE
Sistemin en küçük gezegeni olan Kepler 90i, dünyadan üçte bir oranında daha büyük ve yaklaşık 420 santigrat derece sıcaklığında.
Washington DC'deki NASA merkezinden astrofizik direktörü Paul Hertz, gezegen sisteminin güneş sistemiyle benzerliğini vurguladı.
Kepler Uzay Teleskobu şimdiye kadar 4 bini aşkın gezegen adayı gök cismini yakaladı.
NASA ANGARYADAN KURTULDU
Aslında NASA'nın bildiğimiz evreni keşfederken ki en büyük sıkıntısı bu verileri işlemek için yıllardır insan gücü harcamasıydı. Aslında angarya sayılabilecek bu iş artık bir yapay zekaya devredilerek, NASA'daki araştırmalar daha önemli konulara eğilebilecek.
Kaynak: haberinburada
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