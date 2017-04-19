

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün dev bir göktaşının dünyaya 'teğet geçeceğini' duyurdu. Çapının 640 metre ile 1.4 kilometre arasında olduğu tahmin edilen göktaşı, dünyaya yaklaşık 1,7 milyon kilometre mesafeden geçecek.







Göktaşını 'potensiyel tehlike' olarak niteleyen NASA, dünyaya yakın geçen 100 metreden büyük her cismi bu şekilde sınıflandırıyor.







JO25 adı verilen göktaşı, ilk defa 2014 yılında NASA'nın Arizona eyaletindeki gözlemevinden görülmüştü. Göktaşının fiziksel özellikleri hakkında bilgi bulunmuyor ancak izlediği yol yakından takip ediliyor.







Göktaşı Dünya'ya Güneş yönünden yaklaşacak ve 19 Nisan sonrasında gökyüzünde iki gece boyunca küçük teleskoplarla görülebilecek.







kaynak:milliyet