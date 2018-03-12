NAPOLİ'NİN HOCASI SARRİ'DEN KADIN GAZETECİYE KÜFÜR
Napoli Teknik Direktörü Sarri, kadın muhabirin "Şampiyonluk şansınızın bittiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna "Siz bir kadınsınız ve çok hoşsunuz. O yüzden size s...r git diyemem." dedi.
Serie A'da Juventus'la birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Napoli'de teknik direktör Maurizio Sarri, skandal açıklamalara imza attı.
Takımının Inter'le golsüz berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, bir kadın muhabire verdiği küfürlü yanıtla olay oldu.
"SİZ KADINSINIZ VE ÇOK HOŞSUNUZ"
"Napoli'nin şampiyonluk şansının bittiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna oldukça içerleyen Sarri'nin yanıtı İtalya'da gündem yarattı:
"Siz bir kadınsınız ve çok hoşsunuz. O yüzden size s....r git diyemem."
Kaynak: haberinburada
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