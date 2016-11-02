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napolili taraftarlar arena'dan böyle ayrıldı

NAPOLİLİ TARAFTARLAR ARENA'DAN BÖYLE AYRILDI

Beşiktaş ve Napoli arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Napoli taraftarları yoğun güvenlik önlemleri arasında Vodafone Arena'dan ayrıldı.

Tarih : 02 Kasım 2016, 08:15
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Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Napoli karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Beşiktaş taraftarları stattan ayrıldı. Beşiktaş taraftarlarının stadı boşaltmasının ardından polis ekipleri Napoli taraftarlarını stattan ayrılması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.








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