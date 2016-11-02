NAPOLİLİ TARAFTARLAR ARENA'DAN BÖYLE AYRILDI
Beşiktaş ve Napoli arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Napoli taraftarları yoğun güvenlik önlemleri arasında Vodafone Arena'dan ayrıldı.
Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş - Napoli karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Beşiktaş taraftarları stattan ayrıldı. Beşiktaş taraftarlarının stadı boşaltmasının ardından polis ekipleri Napoli taraftarlarını stattan ayrılması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar