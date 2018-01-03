İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

ATALANTA DURUMU 2-0'A GETİRDİ

Mücadelenin 50. dakikasında Timothy Castagne ile öne geçen Atalanta, 81. dakikada Papu Gomez ile bier gol daha buldu ve skor 2-0'a geldi.

MERTENS'İN GOLÜ YETERLİ OLMADI

Napoli, 84. dakikada Dries Mertens ile hızlı bir yanıt verse de kalan dakikalarda gol bulamadı ve Atalanta, Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Serie A'nın lideri Napoli, İtalya Kupası'ndan elendi ve Atalanta yarı finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: haberinburada