NAPOLİ, ATALANTA'YA 2-1 YENİLEREK İTALYA KUPASINDAN ELENDİ
Serie A'nın lideri Napoli, İtalya Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Atalanta'ya 2-1 yenildi.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
ATALANTA DURUMU 2-0'A GETİRDİ
Mücadelenin 50. dakikasında Timothy Castagne ile öne geçen Atalanta, 81. dakikada Papu Gomez ile bier gol daha buldu ve skor 2-0'a geldi.
MERTENS'İN GOLÜ YETERLİ OLMADI
Napoli, 84. dakikada Dries Mertens ile hızlı bir yanıt verse de kalan dakikalarda gol bulamadı ve Atalanta, Napoli'yi 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Serie A'nın lideri Napoli, İtalya Kupası'ndan elendi ve Atalanta yarı finale yükselen taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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