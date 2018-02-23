NAPOLİ 2 FARKLI KAZANMASINA RAĞMEN AVRUPA'DAN ELENDİ
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Napoli, Leipzig'i 2-0 mağlup etse de ilk maçı 3-1 kazanan Alman ekibi tur atlamayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Napoli, ilk maçta sahasında 3-1 yenildiği Leipzig ile Almanya'da karşılaştı. Leipzig, Napoli'ye sahasında 2-0 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu.
Güçlü rakibini deplasmanda iki farkla yenmesine rağmen Avrupa Ligi'nin dışında kalan Napoli'nin gollerini 33. dakikada Piotr Zielinski ve 86. dakikada Lorenzo Insigne attı. Kalan kısa sürede başka gol bulamayan Napoli, Avrupa'ya veda etti.
İLK MAÇIN AVANTAJIYLA SON 16!
Maç boyunca defansif bir görüntü çizen Leipzig, sahasında 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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