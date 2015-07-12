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nani'den ilk fenerbahçe paylaşımı

NANİ'DEN İLK FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'nin Portekizli yeni transferi Luis Nani, sarı-lacivertli takımındaki ilk paylaşımını yaptı.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:55
Puan Ver : Nani'den İlk Fenerbahçe Paylaşımı(6.5/10)6


Fenerbahçe'ye Manchester United'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli yıldız futbolcu Luis Nani, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "İyi başlamak her zaman harikadır!" yazdı ve binlerce beğeni aldı.

 

Luis Nani, Fenerbahçe'nin İran 1. Lig takımlarından Zob Ahan ile oynadığı ve 7-0 kazandığı hazırlık maçında muhteşem bir frikik golüne imza atmış ve sarı-lacivertli formasıyla ilk golünü kaydetmişti.








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