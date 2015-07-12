

Fenerbahçe'ye Manchester United'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Portekizli yıldız futbolcu Luis Nani, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "İyi başlamak her zaman harikadır!" yazdı ve binlerce beğeni aldı.







Luis Nani, Fenerbahçe'nin İran 1. Lig takımlarından Zob Ahan ile oynadığı ve 7-0 kazandığı hazırlık maçında muhteşem bir frikik golüne imza atmış ve sarı-lacivertli formasıyla ilk golünü kaydetmişti.