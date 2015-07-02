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nani şampiyonlar ligi için özel prim istedi

NANİ ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN ÖZEL PRİM İSTEDİ

Sportif direktör Terraneo, Manchester United ile anlaştı. ABD'deki tatilini bitirip Portekiz'e dönen ünlü oyuncu F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa da özel prim istiyor.

Tarih : 02 Temmuz 2015, 08:57
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Fenerbahçe haftalardır kamuoyunu meşgul eden Nani transferini bitiriyor. Manchester United ile bonserviste 6 milyon euro'ya anlaşan sportif direktör Giuliani Terraneo, Nani ile görüşmek için önceki gün Portekiz'e gitmişti. ABD'deki tatilini bitirip Portekiz'e dönen Nani ile dün yapılan görüşmede "detaylar" konuşuldu. 


 


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F.Bahçe'nin yıllık 3.6 milyon euro'luk teklifini kabul eden Nani maç başına 20 bin euro, 50 maçı geçmesi halinde alacağı 1.5 milyon euro'yu da cazip buldu. 28 yaşındaki oyuncunun görüşmede, "F.Bahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ayrıca prim isterim" sözü şu anda görünen tek pürüz. Ancak Şampiyonlar Ligi için müthiş bir kadro kuran F.Bahçe yönetiminin bu isteğe de olumlu cevap vereceği belirtiliyor. Terraneo, bugün veya yarın Nani ile İstanbul'da olacak.







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