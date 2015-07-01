

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Nani'nin menacerlerinden Pastorello'yu Türkiye'ye getirmiş, her konuda anlaşma sağlanmıştı.







Geçtiğimiz cuma günü İngiltere'ye giden Giuliano Terraneo da Manchester United yöneticileriyle yaptığı pazarlıkların ardından el sıkıştı. Peki Nani transferi neden hâlâ resmen bitirilmedi? Bunun bir numaralı sebebi, Portekizli yıldızın kendince yaptığı imaj çalışması! Oyuncunun diğer menaceri olan Luca Bascherini, Türkiye'deki dostlarına Nani transferinin uzama sebebini, “Kendisi Türkiye'deki gelişmeleri ve haberleri yakından takip ediyor. Transfer bilmecesinin devam etmesi ve manşetleri süslemesi sayesinde Türkiye'deki popülerliğini daha da artırdığına inanıyor” sözleriyle anlattı.







Tatilini bölmek istemiyor







İmzanın atılmamasının bir diğer nedeni olarak da Nani'nin tatilini bölmek istememesi gösteriliyor. Portekizli yıldızın, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçip imza töreni düzenlendikten sonra yeniden tatile çıkmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Bu nedenle Nani, tatilini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelecek ve imzayı attıktan hemen sonra antrenmanlara katılacak.