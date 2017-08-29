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NANİ, MENAJERLER ARACILIĞIYLA TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ


Nani, Menajerler Aracılığıyla Trabzonspor'a Önerildi
Tarih : 29 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Nani, Menajerler Aracılığıyla Trabzonspor'a Önerildi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'e 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile başlayan Trabzonspor milli arayı iyi değerlendirip kadrosuna takviyelerde bulunmak istiyor.

ÖNCELİK SERDAR VE SOSA'DA

Trabzonspor'da Sosa ve Serdar transferleri ön planda tutulurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

NANİ'Yİ İSTER MİSİNİZ?

Bordo Mavililerin Valencia'nın Portekizli milli yıldız Nani ile temas halinde bulunduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den 8,5 milyon Euro bedelle Valencia'ya transfer olan deneyimli kanat oyuncusu burada istediğini bulamadı. Menajerler aracılığı ile haber yollayan Nani'nin Türkiye'de oynama istediği bulunduğu öğrenilirken Bordo Mavililerin oyuncu için araştırma yapacağı kaydedildi.

SAKATLIĞI VAR

Öte yandan Nani'nin diz sakatlığının bulunması Bordo Mavili cephede soru işaretleri bıraktı. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu geçtiğimiz sene Valencia forması altında çıktı 26 maçta 5 gol atıp 8'de asist yaptı.

Kaynak: 61saat

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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