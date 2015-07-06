O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NANİ 6 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE


NANİ 6 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE
Tarih : 06 Temmuz 2015, 15:29
Puan Ver : Nani 6 Milyon Euro'ya Fenerbahçe'de(10/10)9


 Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Luis Carlos Almeida da Cunha - Nani' nin transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanacak sözleşme kapsamında kulübüne bonservis bedeli olarak 6.000.000 EUR ödenecektir. Futbolcu ile imzalanacak sözleşme 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsamaktadır."








Etiketler: Nani  6  Milyon  Euro  Ya  Fenerbahçe  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER