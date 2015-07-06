

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:



"Profesyonel futbolcu Luis Carlos Almeida da Cunha - Nani' nin transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanacak sözleşme kapsamında kulübüne bonservis bedeli olarak 6.000.000 EUR ödenecektir. Futbolcu ile imzalanacak sözleşme 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsamaktadır."