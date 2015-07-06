NANİ 6 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Luis Carlos Almeida da Cunha - Nani' nin transferi için futbolcunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanacak sözleşme kapsamında kulübüne bonservis bedeli olarak 6.000.000 EUR ödenecektir. Futbolcu ile imzalanacak sözleşme 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını kapsamaktadır."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar