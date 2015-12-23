NAMAZ KILANLARA SALDIRAN ODTÜ'LÜLERE DOKUNULMADI
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ yerleşkesinde yaşanan olaylara ilişkin, Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar'ı bugün YÖK'e davet ettiğini ve olaylar hakkında bilgi aldığını belirtti.
Saraç, "Olayların tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedim. Ayrıca, konuyla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak üzere bir YÖK Genel Kurul üyemizi de görevlendirdim"ifadesini kullandı.
YÖK Başkanı Saraç, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, ODTÜ yerleşkesinde son günlerde yaşanan mescit tartışmaları ve ibadetini yapmak isteyen öğrencilere yönelik bazı müdahalelerde bulunulduğu haberlerini yakından takip ettiğine değindi.
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