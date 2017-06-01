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namaz allah'ın bir lütfu

NAMAZ ALLAH'IN BİR LÜTFU

Sahur programına katılan Demba Ba, “Namaz ruhu besleyen bir olgudur. Hiç kaçırmaksızın kılıyorum” dedi

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:05
Puan Ver : Namaz Allah'ın Bir Lütfu(10/10)12


Konuşmasına Türkçe olarak başlayan ve "İyiyiz, hamdolsun, Elhamdülillah. Ramazan iyi gidiyor" diyen Demba Ba, kutsal ayı, Müslüman bir ülkede yaşamanın çok farklı olduğunu vurguladı. Senegalli yıldızdan satır başları şöyle:

Namaz, ruhu besleyen bir olgudur. Bu Rabbimizin bir lütfu. Hiç kaçırmaksızın namaz kılıyorum.

Golcü ekmeğini gollerle kazanır. Bunun için gollerden sonra secde ederek Allah'a şükrediyorum.

2 sene önce taraftarlarla birlikte camiye gitme sözü verdim. Bizim taraftarımız o kadar tutkulu ki, camiye gelip, tezahürat yapmaya başlarlarsa işler karışabilir.

Gününe bağlı olarak maç günleri oruç tutuyorum ama yine de bir zorluk olmuyor. İman öyle bir şey ki, fiziksel güçten daha güçlü.

17-18 yaşında düzenli olarak namaz kılmaya başladım. Rabbinizi tanırsanız, o gayreti gösterirseniz gerisi gelir.

Kuran okumayı biraz biliyorum, dinlemeyi ise çok seviyorum.

Galatasaray'a imza atmayacağım. Beşiktaş'ta kalacak mıyım, bakacağız.



 



kaynak:sabah








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