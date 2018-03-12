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Nakşibendi şeyhi 'Uzay mekiğini biz düşürdük' dedi, Twitter yıkıldı

NAKŞİBENDİ ŞEYHİ 'UZAY MEKİĞİNİ BİZ DÜŞÜRDÜK' DEDİ, TWİTTER YIKILDI

Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü söyledi, sosyal medya yıkıldı.

Tarih : 12 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Nakşibendi Şeyhi 'uzay Mekiğini Biz Düşürdük' Dedi, Twitter Yıkıldı(8/10)4

Nakşibendi lideri Şeyh Ahmet Yasin Bursevi, 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğünü iddia etti. Bursevi'nin iddiasına göre mekik, civataların gevşetilmesi sonucu düştü.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Odatv'nin aktardığına göre, Nakşibendilerin lideri Şeyh Nazım Kıbrisi öldükten sonra yerine geçen Şeyh Ahmet Yasin Bursevi'nin bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Bursevi'nin videosunda 28 Ocak 1986'da kalkışından dakikalar sonra infilak eden Challenger uzay mekiğini kendilerinin düşürdüğüne yönelik ifadeler yer alıyor.

Nakşibendi Lideri Bursevi

"CİVATALARI GEVŞETTİK, BİRAZDAN DÜŞECEK"

Bursevi'ye göre Challenger'ın düşmesiyle ilgili olay şöyle gelişti:

"Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zamanda Habbe'nin içindeydik. Bak yazılıdır o da. Habbe'nin içerisindeydik, Ahmet Amca Hızır Aleyhiselam'dan yardım istedi. Televizyon yok, hatmenin içerisindeyiz. 'Fırlatıldı hala niye patlamadı?' diyor Ahmet Amca. Sesli konuşuyor, duramıyor. Mehmet Emin Amca da dedi ki 'Ahmet, merak etme cıvatalarını gevşettik biraz sonra bu düşecek.' Yemin ediyorum, saatle yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte Challenger patladı."

7 ASTRONOT VE 1 ÖĞRETMEN KAZADA ÖLDÜ

1983'te ilk uçuşunu yapan Challenger Mekiği, dünya yörüngesinde dokuz görev yaptı. Mekik, 10. ve son uçuşunda, 1986 yılında kalkışından 73 saniye sonra infilak etti. 7 profesyonel astronot ve 1 öğretmen, bu kazada yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLERDEN BAZILARI

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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