

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan kanaat önderi Nakşibendi Şeyhi Seyda Molla Mahsum Şentürk, tedavi gördüğü Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.







Yetiştirdiği molla ve hafızlarla hizmet eden Nakşibendi Şeyhi Seyda Molla Mahsum Şentürk'ün vefatı ilçe ve bölgede büyük üzüntüyle karşılandı.







TALEBELERİ İLÇEYE AKIN ETTİ







Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen talebeleri ilçeye akın etti. Şentürk'ün naaşı bugün ikindi namazının ardından Abdurrahman Gazi Türbesi'ne defnedilecek.







Ayrıca taziyelerin Bahçedere Köyü'nde kendi adına yaptırılan Kur'an kursunda kabul edileceği öğrenildi.