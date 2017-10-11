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Naim'in son durumu belli oldu

NAİM'İN SON DURUMU BELLİ OLDU

Yaklaşık 1 hafta önce karaciğer nakli ameliyatına giren efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun durumu iyiye gidiyor. Naim'in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.

Tarih : 11 Ekim 2017, 16:10
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Bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde karaciğer nakli yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Süleymanoğlu'nun 6 Ekim'de yaklaşık 8 saat süren operasyonla karaciğer naklini gerçekleştiren Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, AA muhabirine, milli haltercinin sağlık durumuna ilşkin bilgi verdi.

DESTEK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polat, Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonlarının iyi olduğunu belirterek, destek tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Süleymanoğlu'nun yoğun bakım ünitesinde ne kadar kalacağının sağlık durumuna göre şekilleneceğini ifade eden Polat, "Hastamızın takip ve tedavi süreci devam ediyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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