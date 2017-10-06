NAİM'E KARACİĞERİNİ VEREN ARKADAŞI, HELAL OLSUN DEDİRTTİ
Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi, karaciğerini veren kişinin deşifre olmak istemediğini belirterek, "Hiçbir karşılık beklemeden koşa koşa geldi" dedi.
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, sevincini basın mensuplarıyla paylaştı. İlk günden beri ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Süleymanoğlu, "Spor camiası ve Türk halkı bizi bir gün yalnız bırakmadı. Hastane yönetiminden çok ilgi gördü" diye konuştu.
"DOKTORUMUZ, KARDEŞİNİN CENAZESİNDEN GELDİ"
Ameliyatı yapan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'ın kız kardeşinin vefatına rağmen ameliyatı gerçekleştirdiği açıklayan Muharrem Süleymanoğlu, "Cenazeden geldi. Taziye için bile kalamadı. Doktorluk böyle bir şeydir. Ameliyatı gerçekleştirdi. Ondan Allah razı oldun" şeklinde konuştu.
"DONÖR OLAN ARKADAŞ 'NAİM ABİ GENÇTİR YAŞAMASI LAZIM' DEDİ"
Naim Süleymanoğlu'na karaciğerini veren kişinin ismini açıklanmasının istemediğini belirten Süleymanoğlu, "Yakın arkadaşlarından biri. Kendisi deşifre olmak istemiyor. 6, 7 tane tutan donör vardı. En uygunu oydu. Donör arkadaşımıza teşekkür ederiz. Hiçbir karşılık beklemeden koşa koşa geldi. 'Naim ağabey gençtir, yaşaması lazım' dedi. Baya geniş bir liste vardı. Hastanemize çok sayıda başvuru vardı. Cebimde hapishanelerden gelen mektuplar var. Türk halkından çok teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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