İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ


Naim Süleymanoğlu'nun Ameliyatı Başarılı Geçti
Tarih : 06 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Naim Süleymanoğlu'nun Ameliyatı Başarılı Geçti(6/10)2

Karaciğer yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir yakınının donör olmasına karar verildi.

AMELİYATI YAPAN DOKTOR: HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİTTİ

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ilk açıklamayı yaptı. Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, "Ameliyatta her şey planladığımız gibi gitti. Bir müddet daha yoğun bakımda kalacak. Ümit ediyorum ki her şey iyi devam edecek. Naim Süleymanoğlu, bize tüm milletimizin emanetiydi. Kendisi şu an çok iyi. Naim bugüne kadar çok zor şeyleri başardı. Hastane ekimize teşekkür ediyorum. Donörümüz de çok iyi durumda. Tüm tedavi planlarımızı yaptık. Bir sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kulllandı.

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRMİŞTİ

Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan 'Cep Herkülü'ne karaciğer sirozu teşhisi konulmuştu. Yaşaması için tek çarenin karaciğer nakli olduğu açıklanan 50 yaşındaki efsaneyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgilenmişti. Geçen hafta organ naklinin yapılacağı Ataşehir Memorial Hastanesi'ne nakledilen Süleymanoğlu için birçok kişi seferber olmuş ve nakil için başvurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Naim  Süleymanoğlu  Nun  Ameliyatı  Başarılı  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER