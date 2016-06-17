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nagihan'dan beklenen haber geldi!

NAGİHAN'DAN BEKLENEN HABER GELDİ!

Survivor 2016'nın 16 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Nagihan adaya geri döndü. Doktor gözetiminde olan ve oyunlara katılmayan Nagihan sakatlığına ilişkin ilk açıklamayı adaya döner dönmez yaptı

Tarih : 17 Haziran 2016, 10:16
Puan Ver : Nagihan'dan Beklenen Haber Geldi!(7/10)8


'Survivor 2016'nın 97. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında oynanan ödül yarışması sırasında Nagihan'ın yaşadığı sakatlık herkesi şoke etmişti. Birinci ödül oyunun sonlarına doğru yarıştığı sırada yanlış bir hareket sonucu acı içinde kalarak sakatlanan Nagihan'ın durumunun nasıl olduğu konusunda herkes merak ediyordu.



NAGİHAN ADAYA GERİ DÖNDÜ



Survivor'da en çok yarışmayı kazanan isim olan Nagihan, sakatlığının ardından adaya geri döndü. Doktor gözetiminde olan ve oyunlara katılmayan Nagihan, sakatlığına ilişkin ilk açıklamayı adaya döner dönmez yaptı.



Başarılı yarışmacı, şoke eden anları şu şekilde anlattı:

"Böyle olacağını bilemezdik, son sayıya gelmiştik ve benim alacağım sayı kazanmaya yetebilirdi. Saniyelik bir hamleyle bayrağa uzandım ve kaybedeceğimi biliyordum ve çok büyük bir risk almış oldum. Oturur pozisyonda atladım ve ayağım kaydı ve kalça kısmımda bir patlama sesi duydum. Dünya başıma yıkıldı. Survivor'ın sonunda bunu yaşamak beni çok üzdü. Son hafta kalmışken ve performanslarımızı sergileme açısından ben bununla nasıl baş edicem bilmiyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Dokunuyorum, dualar ediyorum, mucizeler bekliyorum. Her şeyin hayırlısı… Keşke böyle olmasaydı."








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