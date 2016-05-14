

'Survivor 2016' yarışmasında Ezgi Avcı'nın elenmesinin ardından ünlüler takımında tek kız Nagihan Karadere kaldı. Bu durum, gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu'nu harekete geçirdi.







"BENİ SEÇME, GİZEM MEMİÇ'İ SEÇ"







Kerimoğlu'un kendisi ile yaptığı konuşmadan rahatsız olan Nagihan, "Bana iki gündür 'Ezgi giderse, burada tek kız kalırsam sakın beni seçme. Lütfen Gizem Memiç'i seç' diyor. Böyle bir şey istemesi çok abes. Çünkü burası Survivor. Oynadığım kişilerle tekrar oynayamayacağım için mecburen onu seçeceğim. Kendisi olaya istatistiksel baktığı için bana karşı Oyun kaybetmek istemiyor. Oynamak istiyor, ama bana sayı kaybetmek istemiyor. Ancak ben de takımıma sayı getirmek adına güçlü biri yerine daha rahat kazanabileceğim birini seçerim. Sonuçta 9-9'dan çok oyun verdik" ifadelerini kullandı.







Ünlüler takımından Yattara ise Gizem Kerimoğlu'nun bu talebi hakkında, "O şekilde düşünmesine çok üzüldüm. Ben biraz şoke oldum" dedi.