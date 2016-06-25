

Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki büyük final öncesi Atakan Arslan, Serkay Tütüncü ve Damla Can'ın gerisinde kaldığı oyunun ardından uzun süre ağladı.







Serkay, geriden gelerek kazanan takım arkadaşı Damla'yı tebrik etti. Atakan ise bacağındaki sakatlığın da etkisiyle uzun süre sayı alamayan Nagihan'a destek olmaya çalıştı.







"HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"







Çimlerin üzerine yatıp gözyaşı döken başarılı yarışmacı, Atakan'ın sakinleştirme çabalarına karşın "Yeter istemiyorum hiçbir şey" dedi.