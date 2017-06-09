NAGELSMANN, HOFFENHEİM İLE NİKAH TAZELEDİ
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni sözleşme imzaladı.
Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki genç teknik adamın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Bundesliga tarihinin en genç teknik adamı unvanını elinde bulunduran Nagelsmann, çıktığı 48 maçta 23 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.
kaynak:sabah
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