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nagelsmann, hoffenheim ile nikah tazeledi

NAGELSMANN, HOFFENHEİM İLE NİKAH TAZELEDİ

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yeni sözleşme imzaladı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:56
Puan Ver : Nagelsmann, Hoffenheim İle Nikah Tazeledi(5/10)6




Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki genç teknik adamın sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.



Bundesliga tarihinin en genç teknik adamı unvanını elinde bulunduran Nagelsmann, çıktığı 48 maçta 23 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Nagelsmann  Hoffenheim  İle  Nikah  Tazeledi    haber

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