G.Saray'da Yuto Nagatomo'dan sonra bir Japon oyuncunun transferi daha gündeme geldi.

Hollanda ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray gözlemci ekibi, Portimonense forması giyen Shoya Nakajima'yı uzun süredir takip ediyor. Nakajima'yı ayrıca Benfıca, Porto, Manchester United, Napoli, Saint-Etienne, Bordeaux, Stuttgart, Dortmund, Alaves ve Atletico Madrid'in de izlediği vurgulandı.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Japon basınının Teni Shinji Kagawa' olarak lanse ettiği Nakajima'nın bonservis bedelinin 10 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor. Portimonense'nin geçen yaz FC Tokyo'dan transfer ettiği ve devre arasında bonservisini aldığı 23 yaşındaki oyuncu, kanatlarda görev yapıyor.

Sağ ayağını etkin olarak kullanan Japon futbolcu, bu sezon Portef Shoya Kiz'de 27 maça çıktı ve 9 asistlik bir performans ortaya koydu.

Kaynak: haberinburada