Pokemon çılgınlığı son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Haliyle koleksiyoncular da ürünlerini açık arttırmaya sunmak için yarış içinde. Peki bir karta 50 bin dolar verilir mi? Detayları haberimizde.



Pokemon çılgınlığı son dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Haliyle koleksiyoncular da ürünlerini açık arttırmaya sunmak için yarış içinde. Peki bir karta 50 bin dolar verilir mi? Detayları haberimizde.



Pokemon bir anime-manga serisi. Seri toplamda 19 Sezona ulaşmış, 6 sinema filmine de konu olmuştur. oyun zaman geçtikçe çığ gibi büyüyen bir akım haline geldi. Kart oyunları, video oyunları Pokemon'u hep gündemde tuttu. Şu an bile mobil oyun sektörünün tepesine oturmuş olan Pokemon, artık yeni nesillere de ulaşmış durumda. Hayran kitlesini son çıkarılan Pokemon GO adlı oyun ile katlayarak arttıran seri, artık koleksiyoncuların gözdesi. Hal böyle olunca eski Pokemon hayranları eşyalarını açık arttırma yolu ile satmaya başlıyor. Bir kullanıcı ise açık arttırmaya sunduğu karta biçtiği değer ile herkesi şok etti. 20 yıllık bir oyun kartına 50 bin dolar isteyen kullanıcı, bu fiyata rahatlıkla satılacağını düşünüyor.



Şu an İçin Pokemon Kartına Verilen Teklif



Kullanıcının sunduğu kart Traning Card Game'den. Bu kart oyun paketi içinde hiç satışa sunulmadığından aslına bakılırsa gerçekten özel bir kart. “Pikachu Illustrator” olarak geçen kartı satıcı 1988'de düzenlenen bir yarışmada elde etmiş. Satıcı kartını “Dünyadaki en değerli ve en nadir Pokemon kartı!” olarak tanımlamış iken, istediği rakam olan 50.000$'a henüz yaklaşmış bile değil. Satıcı açık arttırma bitmeden fiyata ulaşabileceğini belirtiyor. Açık arttırmanın ise 19 Kasım tarihine kadar süreceğini belirtelim.



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