

Ağbal, Bloomberg HT'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Darbe girişiminin ardından reformlarda bir aksama olup olmayacağının sorulması üzerine Ağbal, kesinlikle bu konuda bir aksamanın söz konusu olmadığını, darbe girişimi öncesi başladıkları çalışmalara daha fazla cesaretle ve gayret göstererek devam ettiklerini söyledi.







Vergi, prim ve gümrük vergisi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma hakkında da bilgi veren Ağbal, genel anlamda yaklaşık 13 milyon vatandaşın bu düzenlemeden doğrudan doğruya yararlanabileceğini söyledi.







Ağbal, "İnşallah bugün bu düzenlemeyi içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na veriliyor. Tahmin ediyorum, salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere başlıyoruz. İnanıyorum ki muhalefet partilerimizin de desteğiyle süratli bir şekilde komisyondan geçecek, ondan sonra Genel Kurul'da da yine süratle görüşülerek, yasalaşacak" dedi.







Söz konusu düzenleme çıktıktan sonra vatandaşların ekim sonuna kadar müracaat etme hakkına sahip olacağını anlatan Ağbal, "Vatandaşımızın, 30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait bir vergi, prim, gümrük vergisi borcu varsa, ekim sonuna kadar vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumunun dairelerine müracaat edecek, vergi borçları için kasım, prim borçları için de aralık ayından itibaren 36 aya kadar varan taksitler dahilinde, isterse peşin bu borçlarını ödeyebilecek" şeklinde konuştu.







Bu yeniden yapılandırmada peşin ödemeyi özellikle teşvik ettiklerini vurgulayan Ağbal, taksit seçeneklerinin de 6, 9, 12 ve 18 ay şeklinde olduğunu, her taksitin 2 ayda bir ödenecek olması nedeniyle vatandaşların 12 ile 36 ay arası dönemde bu borçlarını ödeme imkanına kavuşacağını bildirdi.