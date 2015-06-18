

12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başbakanlık görevinden iki kez uzaklaştırılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Türk Silahlı Kuvvetleri de ulusal cenaze töreni çerçevesinde özel bir organizasyon yaptı. Demirel'in naaşı başında subaylar, ihtiram (saygı) nöbeti tutacak. Cenazesi, Isparta'ya askeri uçakla gönderilecek. Naaşı taşıyan uçağa F- 16'lar eşlik edecek.