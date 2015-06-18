O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

NAAŞI ASKERİ UÇAKLA GİDECEK, JETLER EŞLİK EDECEK


NAAŞI ASKERİ UÇAKLA GİDECEK, JETLER EŞLİK EDECEK
Tarih : 18 Haziran 2015, 17:23
Puan Ver : Naaşı Askeri Uçakla Gidecek, Jetler Eşlik Edecek(8/10)7


12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başbakanlık görevinden iki kez uzaklaştırılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Türk Silahlı Kuvvetleri de ulusal cenaze töreni çerçevesinde özel bir organizasyon yaptı. Demirel'in naaşı başında subaylar, ihtiram (saygı) nöbeti tutacak. Cenazesi, Isparta'ya askeri uçakla gönderilecek. Naaşı taşıyan uçağa F- 16'lar eşlik edecek.








Etiketler: Naaşı  Askeri  Uçakla  Gidecek  Jetler  Eşlik  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER