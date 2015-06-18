NAAŞI ASKERİ UÇAKLA GİDECEK, JETLER EŞLİK EDECEK
12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başbakanlık görevinden iki kez uzaklaştırılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Türk Silahlı Kuvvetleri de ulusal cenaze töreni çerçevesinde özel bir organizasyon yaptı. Demirel'in naaşı başında subaylar, ihtiram (saygı) nöbeti tutacak. Cenazesi, Isparta'ya askeri uçakla gönderilecek. Naaşı taşıyan uçağa F- 16'lar eşlik edecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar