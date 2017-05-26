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myk'yı belirleyecek, yıldırım'ı vekil atayacak

MYK'YI BELİRLEYECEK, YILDIRIM'I VEKİL ATAYACAK

Brüksel'de dün NATO Karargâhı'nda Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan, AB liderleriyle kritik görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla MKYK'yı toplayacak...

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Myk'yı Belirleyecek, Yıldırım'ı Vekil Atayacak(9/10)6


Brüksel'de dün NATO Karargâhı'nda Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan, AB liderleriyle kritik görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla MKYK'yı toplayacak, MYK üyelerini seçecek. Erdoğan, MKYK'da üyelere ramazan ayının en iyi şekilde değerlendirilmesi talimatını da verecek.



AK Parti'nin 21 Mayıs'taki 3. olağanüstü büyük kongresinde katılımcı delegelerin oylarının tamamını alarak 998 gün sonra yeniden partisinin genel başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin en üst karar organı olan merkez karar ve yönetim kurulunu da (MKYK) yine delege desteğiyle yaklaşık yüzde 40 oranında değiştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, revizyonun ikinci ayağını merkez yürütme kurulunda (MYK) yapacak. MKYK'da, Erdoğan MYK üyelerini yeniden belirleyecek.



PARTİNİN 2 NUMARASI YILDIRIM



Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; AK Parti'nin halen görevini sürdüren MYK'sından 3 isim, 21 Mayıs'taki kongrede delege onayına sunulan MKYK listesine girememişti. Listeye giremeyen Genel Başkan Yardımcıları Şaban Dişli, Yasin Aktay ile Nükhet Hotar, MYK'dan çıkacak. Erdoğan, 50 üyeli MKYK'dan 13 genel başkan yardımcısı ile bir genel sekreteri belirleyecek. Bu isimlerden biri, aynı zamanda partinin sözcülüğünü de üstlenecek. Çarşamba günü AK Parti TBMM Grubu basına kapalı olarak toplanmış ve Başbakan Binali Yıldırım'ı grup başkanı olarak seçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında Yıldırım'ı da AK Parti Genel Başkanvekili olarak atayacak.



 



kaynak:habertürk








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