MYK VE BAKANLAR KURULU ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI
Hürriyet'in haberine göre, AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) yarın ilk kez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, 'A takımı' olarak nitelendirilen genel başkan yardımcılarını belirleyecek.
İKİNCİ ADAM YILDIRIM
Partinin yeni yönetiminde ikinci adam olarak Başbakan Binali Yıldırım yer alacak.
Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Mahir Ünal, Hamza Dağ, Vedat İnceöz, Fatih Şahin, Öznur Çalık gibi isimlerin de yönetimde yer alması bekleniyor. Cevdet Yılmaz, Abdulhamit Gül, Erol Kaya'nın MYK'da görev alıp almayacakları kabineye göre değişecek. Bu isimler, olası kabine değişikliğinde de geçiyor.
KABİNEDE YER ALACAK 9 İSİM
Bülent Tüfenkci
Faruk Özlü
Ahmet Arslan
Mehmet Müezzinoğlu
Recep Akdağ
Süleyman Soylu
Bekir Bozdağ
Nurettin Canikli
Fatma Betül Sayan Kaya
kaynak:f5haber
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