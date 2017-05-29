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myk ve bakanlar kurulu şekillenmeye başladı

MYK VE BAKANLAR KURULU ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Hürriyet'in haberine göre, AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) yarın ilk kez Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, 'A takımı' olarak nitelendirilen genel başkan yardımcılarını belirleyecek.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Myk Ve Bakanlar Kurulu Şekillenmeye Başladı(9/10)6


İKİNCİ ADAM YILDIRIM

Partinin yeni yönetiminde ikinci adam olarak Başbakan Binali Yıldırım yer alacak.

Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Mahir Ünal, Hamza Dağ, Vedat İnceöz, Fatih Şahin, Öznur Çalık gibi isimlerin de yönetimde yer alması bekleniyor. Cevdet Yılmaz, Abdulhamit Gül, Erol Kaya'nın MYK'da görev alıp almayacakları kabineye göre değişecek. Bu isimler, olası kabine değişikliğinde de geçiyor.



KABİNEDE YER ALACAK 9 İSİM



Bülent Tüfenkci



Faruk Özlü



Ahmet Arslan



Mehmet Müezzinoğlu



Recep Akdağ



Süleyman Soylu



Bekir Bozdağ



Nurettin Canikli



Fatma Betül Sayan Kaya



 



kaynak:f5haber








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