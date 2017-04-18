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myanmar'da su festivalinde 258 kişi öldü

MYANMAR'DA SU FESTİVALİNDE 258 KİŞİ ÖLDÜ

Myanmar yeni yılı dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali'nde 285 kişinin hayatını kaybettiği, bin 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 18 Nisan 2017, 15:08
Puan Ver : Myanmar'da Su Festivalinde 258 Kişi Öldü(7/10)5


Yerel basındaki haberlerde, Myanmar'da festival süresince işlenen suçların ve meydana gelen kazaların sayısının bin 200'ü bulduğu, bu olayların 285 kişinin yaşamını yitirmesine, bin 73 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.



Geçen yılki festivalde 967 suç işlendiği ve 272 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret edilerek bu yıl ölü sayısının arttığı kaydedildi.



Myanmar'da "Thingyan", Tayland ve Laos'ta "Songkran", Kamboçya'da ise "Chuol chhnam thmey" olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatarak dans ediyor ve sembolik olarak "geçen yılın günahlarından arınmaya" çalışıyor.



 



kaynak:ahaber








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