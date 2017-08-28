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MYANMAR'DA SOYKIRIM! ARAKANLI BEBEĞİN KADERİ AYLAN BEBEKLE AYNI OLDU


Myanmar'da Soykırım! Arakanlı Bebeğin Kaderi Aylan Bebekle Aynı Oldu
Tarih : 28 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Myanmar'da Soykırım! Arakanlı Bebeğin Kaderi Aylan Bebekle Aynı Oldu(8/10)4

Myanmar hükümetinin Arakan'da devam eden soykırımından kaçıp, komşu Bangladeş'e girmeye çalışan Müslüman bir ailenin bebeği, Naf nehrinde botun batması sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYA BU FOTOĞRAFLA SARSILDI

Naf nehrinde botun batmasıyla hayatını kaybeden bebeğin fotoğrafı sosyal medyada ise büyük yankı buldu.

"AYLAN KIZI"

Geçen yıl Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Aylan bebeğin fotoğrafına oldukça benzeyen bu fotoğraf, sosyal medyada 'Aylan kızı' olarak adlandırıldı.

Paylaşılan fotoğrafla beraber Arakan Müslümanlarının yaşadıkları dram ve acı, fotoğraf altında farklı şekilde yorumlandı. Sosyal medyalarda paylaşılan bu fotoğrafta insanlar 'Rohingyalara destek olun' paylaşımı yaparken, Aylan bebeğe atıfta bulunarak benzer acının Arakan'da sürdüğü anlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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