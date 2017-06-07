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myanmar ordusuna ait 116 kişi taşıyan uçak kayboldu!

MYANMAR ORDUSUNA AİT 116 KİŞİ TAŞIYAN UÇAK KAYBOLDU!

Son dakika... Myanmar ordusuna ait 116 kişiyi taşıyan askeri uçağın radardan kaybolduğu bildirildi. İlk açıklamalara göre uçakta 105 yolcu ve 16 kişilik mürettebat bulunuyordu. Yolcuların çoğunun asker ailelerinden oluştuğu sanılıyor

Tarih : 07 Haziran 2017, 14:58
Puan Ver : Myanmar Ordusuna Ait 116 Kişi Taşıyan Uçak Kayboldu!(6/10)4


'Burma' olarak da bilinen Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 116 kişiyi taşıdığı belirtilen askeri uçağın yerel saatle 13.35'te, TSİ 09.05'te Myeik kenti ile başkent Yangon arasındaki bölgede, Andaman Denizi üzerinde sayir halindeyken kaybolduğu duyuruldu.



'İLETİŞİMİMİZ ANİDEN KESİLDİ'



Açıklamada "Dawei kasabasının 32 km batısına ulaştığında uçakla iletişimimiz aniden kesildi" dendi. ​Genelkurmay Başkanlığı gemi ve uçaklarla arama kurtarma çalışmalarının da başladığını da belirtti



 



kaynak:posta








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