MYANMAR ORDUSU ARAKAN EYALETİNİN BAZI BÖLGELERİNDEN ÇEKİLİYOR
Myanmar ordusu, Arakan eyaletinin kuzey batısında operasyonlar yürüten askeri birliklerin çekileceğini açıkladı.
ASKERLER "TEMİZLİK OPERASYONU" YAPIYORMUŞ
Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in ofisinden yapılan açıklamada, Maungdaw ve Buthidaung yerleşimleri çevresinde "temizlik operasyonları" yürüten askeri birliklerin eyalet başkenti Sitwe'de toplanacağı belirtildi.
Açıklamada, çekilmenin gerekçesi olarak, isyancılarla 5 Eylül'den bu yana çatışma yaşanmaması ve eyaletteki güvenliğin belirli ölçüde tesis edilmesi gösterildi.
NE ZAMAN ÇEKİLECEKLERİ BİLİNMİYOR
Çekilmenin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verilmezken, Sitwe'ye toplanacak birliklerin "destek gücü" olarak varlıklarını sürdüreceği kaydedildi.
BÖLGEYE GİRİŞ ÇIKIŞLARA İZİN VERMİYOR
Mynamar ordusunun 25 Ağustos'tan bu yana bölgede yürüttüğü operasyonlarda sivil halka yapılan saldırılar ve yaşanan insan hakları ihlalleri uluslararası toplumun tepkisine yol açıyor.
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
2 MİLYON MÜSLÜMAN'DAN SADECE 200 BİNİ KALDI
Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.
Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.
Arakanlı Müslümanlar Birleşmiş Milletler tarafından "dünyanın en fazla zulüm gören halkı" olarak tanımlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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