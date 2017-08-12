İzdivaç programında bir türlü muradına eremeyen Hanife Gürdal, aradığı aşkı sonunda buldu. Yeni aşkıyla çektirdiği samimi pozu Instagram hesabından paylaşan Hanife, paylaşımına eklediği notla sonunda muradına erdiğinin müjdesini verdi. Şimdilik Hanife'nin yeni aşkının kim olduğu ise bilinmiyor.

"SEVMEK BUNU GEREKTİRİR"

İşte Hanife'nin Instagram paylaşımına eklediği not:

Hayatımda öncelik sırasında ilklerde olan adam beni çok üzdün, seni çok üzdüm, belki çok sevdik diye fazla delirdim çekilmez bir kadın oldum. Herşeye rağmen bizi ayırmayan kaderin, var bir bildiği, kimse kimsenin kahrını çekmez böylesine, aşıksın biliyorum, aşığım biliyorsun işin içinde aşk varsa zaten insan sağır da olur, kör de çünkü sevmek bunu gerektirir. Neden mi? Bu resim çirkiniz belki ama ilk sevgili olduğumuz zamanların beni en mutlu ettiğin üstüme titrediğin zamanları hatırlatan bir resim...

"İSTER AYRILIR, İSTER BARIŞIRIZ"

Hayırlısı, bizim için dua edin. Allah yardımcımız olsun Kötü şeyler hisseden, düşünen insanlar sizin söyleyecekleriniz bitmez. Biz ister ayrılır ister barışırız, ister evlenir ister eyleniriz!!!

İster gezer tozar, ister hiç görüşmeyiz, biz canımız nasıl isterse öyle yaparız!! Hesabını ahirette Allah'a dünyada ailemize veririz ! Sizi asla ilgilendirmez, zamanında yapmış olduğum bir hatanın bedelini ödedim ödüyorum, bende böyle bu şekilde yaşıyorum !! İnanıyorum aramızdaki aşktan ziyade saygı devam ettikçe ne olursa olsun arkamda, yanımda, yanı başımda duracak bir adam.

İşte Hanife'nin Instagram paylaşımı:

Kaynak: haberinburada