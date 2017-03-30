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müzmin bekar caner bugün evleniyor!

MÜZMİN BEKAR CANER BUGÜN EVLENİYOR!

'Gelinim Olur Musun' programında Caner-Tülin aşkıyla bir zamanlar gündemden düşmeyen damat adayı, aradığı eşi Esra Erol'da buldu. Caner bugün gelin adayı Berke ile evlenecek.

Tarih : 30 Mart 2017, 12:11
Puan Ver : Müzmin Bekar Caner Bugün Evleniyor!(6/10)6


'Gelinim Olur Musun' programında kafasıyla bardak kırarak akıllara kazınan damat adayı Caner, Esra Erol'un evlilik programı ile yeniden ekranlara döndü. Caner, aradığı aşkı yıllar sonra buldu. Ünlü damat adayı bugün Berke ile canlı yayında imza atacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Müzmin  Bekar  Caner  Bugün  Evleniyor    haber

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