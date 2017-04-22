Facebook F8 konferansında başrolde Messenger var. Yeni gelecek özellikler sayesinde müzik keyfi Messenger ile yaşanacak.



Facebook F8 konferansında başrolde Messenger var. Yeni gelecek özellikler sayesinde müzik keyfi Messenger ile yaşanacak.



Facebook'un F8 konferansında şirketin yakın gelecekte hayatımıza sokacağı yeniliklerin tanıtımı sürüyor. Messenger'ı farklı bir hale getirmeye odaklanan Facebook, müzik alanında da çeşitli yeni özellikler sunacak. Bu sayede müzik keyfi Messenger içinde yaşanabilir hale gelecek.



Messenger'da müzik keyfinin önünü açacak yeni özelliğin adı Chat Extensions. Bu özellik sayesinde normalde ancak başka bir uygulamaya geçerek yapabileceğiniz şeyleri artık Messenger'ın içinde yapabileceksiniz. Bu özellikten ilk faydalananlardan biri ise Spotify oldu.



Yeni özellik sayesinde Spotify'ı Messenger'ın uygulama listesinden seçtikten sonra, istediğiniz şarkıyı veya sanatçıyı bulup hemen Messenger ile paylaşabiliyorsunuz. Bunu yaparken Messenger'dan çıkmanıza ve başka bir uygulamaya geçmenize gerek yok.



Buna ek olarak, Spotify'ın Messenger uygulamasından seçtiğiniz müzikleri doğrudan Messenger içinde de çalabileceksiniz.



Spotify'ın yanı sıra çok yakında Apple Music'in de Messenger'a entegre olacağı F8 konferansında duyuruldu. Yakında diğer müzik servislerinin de bu özelliği kullanacağından emin olabilirsiniz.



Samsung Galaxy S8 kutusundan neler çıkıyor?