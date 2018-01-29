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Grammy Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu
Müzik Dünyasının En Prestijli Ödül Töreninde Şeyma Subaşı Rüzgarı Esti
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Müzik Dünyasının En Prestijli Ödül Töreninde Şeyma Subaşı Rüzgarı Esti

MÜZİK DÜNYASININ EN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENİNDE ŞEYMA SUBAŞI RÜZGARI ESTİ

60. Grammy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede en dikkat çeken isim Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı oldu. Şeyma, derin sırt dekolteli elbisesiyle büyük beğeni aldı.

Tarih : 29 Ocak 2018, 08:20
Puan Ver : Müzik Dünyasının En Prestijli Ödül Töreninde Şeyma Subaşı Rüzgarı Esti(6/10)2

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Grammy Müzik Ödülleri, bu sene 60'ıncı kez sahiplerini buldu. Ödül törenine TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile eşi Şeyma Subaşı da davet edildi.

DERİN SIRT DEKOLTESİ TERCİH ETTİ

Dünyanın gözünü çevirdiği ödül töreninde Şeyma Subaşı şıklığı ile dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Derin sırt dekolteli elbisesi giyen Şeyma'nın ayakkabıları da oldukça ilginçti.

İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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