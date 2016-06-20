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müzezzinoğlu'ndan sahurda kılıçdaroğlu'na gönderme

MÜZEZZİNOĞLU'NDAN SAHURDA KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Edirne'nin Keşan ilçesinde sahur programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Başkanlık sistemi üzerinden eleştirdi. Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu için “CHP'nin kıvrak genel başkanını Türkiye gündeminden çıkarmak lazım” dedi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:30
Puan Ver : Müzezzinoğlu'ndan Sahurda Kılıçdaroğlu'na Gönderme(8/10)6


Yunanistan Gümülcine'de düzenlenen iftar programının ardından Edirne'nin Keşan ilçesine geçen Mehmet Müezzinoğlu, Keşan ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı sahur programına ayrıca İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı.



Sahur programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, birlik ve beraberlik içersinde, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'yi Keşan'da da iktidar yapmayı hedeflediklerini belirterek, yemeğe katılan Müezzinoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.



Daha sonra söz alan Müezzinoğlu ise Sahur programına katılan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. Edirne'den milletvekili olduğu süre içerisinde CHP'li milletvekillerinden çok daha fazla sağlık Bakanı olarak Keşan'a geldiğini dile getiren Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılı çdaroğlu'na da Başkanlık sistemi üzerinden yüklendi. Yapılan bir çok büyük projenin ülkeye büyük katkılar sağladığını belirten Mehmet Müezzinoğlu, “Derdimiz ne, bu ülke daha iyi olsun, milletimiz yarınlara daha gönülle baksın, Almanların karşısında başını öne eğmesin, İngilizlerin karşısında ‘onlarda var bizde yok' demesin. İngiltere'de ne varsa, Türkiye'de de o olacaktır. İngiliz ne hak ediyorsa, Türk halkı ondan daha fazlasını hakkedecektir. Bunu yapıyor muyuz, yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Buna yardımcı olmak istemeyen CHP'yi ve Cumhuriyet Halk Partisinin ‘Kıvrak' genel başkanını artık Türkiye gündeminden çıkartmak lazım. Yakışıyor mu CHP gibi bir partiye. Her gün bir gün önce söylediğinin ertesi gün tam tersini söylüyor. Türk tipi başkanlık sistemi olmaz diyor, Amerikan tipini konuşmak istiyor. Onu konuşalım diyoruz, ondan sonra bir bakıyorsunuz ki çarkçı başı çark etmiş. Bütün bunlarda bize düşen, bu ülkenin yarınlara daha birlik ve beraberlik içersinde, ayrıştıran, çatıştıran, fitne fesatla milletin kardeşliğini bozan anlayışları ellerimizin tersiyle itmeliyiz. Birbirimizi daha çok sevelim. Bu millet büyük bir millet” dedi.



Müezzinoğlu, konuşmanın ardından bir süre teşkilat üyeleri ile sohbet ettikten sonra Keşan'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.








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