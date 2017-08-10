Anavatanı Tibet olan ve halk arasında 'kurt üzümü' ya da 'mutluluk meyvesi' olarak bilinen goji berry' Van'da üretildi.

Van Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde yaşayan İnan ailesi, geçen sene Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundukları 'Gojivan Goji Berry Üzüm Bahçesi Modern ve Organik Tarım' projesi ile İzmir'den getirttikleri goji berry fidanlarını toprakla buluşturdu. Aile bir yıllık emeğin ardından bu sene ilk meyvelerini almaya hazırlanıyor.

"20 YILLIK BİR BİTKİ"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan İnan, 'Gojivan' projesinin kızı Hilal Huseyni'nin fikri olduğunu ifade ederek, aile olarak projeyi sahiplendiklerini söyledi. İnan, "Bizler de aile olarak kızımıza destek oluyoruz. goji berry meyvesinin asıl vatanı Tibet'tir. Türkiye'de 20 yıllık geçmişi olan bir bitkidir. Bizler bu fikre nereden vardık? Burada mühendislerimizle yaptığımız istişarede bölgede farklı bitkilerin yetiştirilebileceği fikri doğdu. Yaptığımız araştırmalar sonucunda goji berrynin bölge toprağına uygun olduğu kanısına vardık ve kızım Hilal'in öncülüğünde proje girişiminde bulunduk" dedi.

"ÖNÜMÜZDE HASAT DÖNEMİ VAR"

Burada atıl durumda olan 11 dekarlık alan üzerine 2 bin 700 goji berry fidesini toprakla buluşturduklarını anlatan İnan, "Geçen sene projemize başladık. TKDK ile işbirliği içerisinde projemizi devam ettiriyoruz. Önümüzde budama ve hasat dönemleri var. Bitkimiz meyve verdikten sonra özellikle kuru yemiş olarak paketleme sistemi ile bu piyasaya sürülecek. Bu küçük meyvenin çok çeşitli faydaları var. Özellikle tansiyon ve zayıflama noktasında çok etkilidir" diye konuştu.

"LİMON VE PORTAKALDAN 100 KAT DAHA FAZLA C VİTAMİNİNE SAHİP"

Yapılan araştırmalarda goji berry meyvesinin, en fazla C vitamini barındıran limon ve portakaldan 100 kat daha fazla C vitaminine sahip olduğunu vurgulayan İnan, şöyle devam etti:

"Goji berrynin kolesterol ve çeşitli kanser hastalıklarının yanı sıra birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Halk arasında genel bir kanı var; sağlık çok önemlidir. 'Her şeyin başı sağlık deniliyor', bu bitkiye baktığımızda birçok faydası var, sağlıklı bir yaşam olduğunda insanlar mutlu olurlar. O yüzden de geçmişten bu yana bu bitki 'mutluluk veren' bitki olarak tabir ediliyor."

Bu meyvenin tüketildiğinde insanlara gerçek anlamda bir mutluluk ve sağlık verdiğini anlatan İnan, "Goji berry her konuda faydalı olduğu için Çinliler bunu 'Mutluluk veren meyve' olarak tabir ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÜRETTİĞİMİZ MEYVELERİ BURADA KURUTUP PAZARLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Van Goji Berry Projesine geçen sene ocak ayında başladıklarını hatırlatan Murat İnan da, geçen sene diktikleri fidelerin bu sene meyve verme aşamasında olduğunu belirterek, "Şu anda çapalama işlemimiz devam ediyor. Haricinde sulama ve budama işlemi devam ediyor. Makine ekipmanlarımız geldiği zaman da telli terbiye sistemi, çit, file sistemi ve yanında yenilenebilir enerji olarak güneş panellerini kurmayı da planlıyoruz. Bu sayede kendi elektriğimizi üretebileceğiz. Ayrıca kurutma sitemi kuracağız. Bu sayede ürettiğimiz meyveleri burada kurutup pazarlamayı düşünüyoruz. İleriki aşamalarda sanayi ve endüstriyel anlamda ilerlemeye devam ederek hedeflediğimiz noktaya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

"AMACIMIZ TAMAMEN ORGANİK ÜRETİM YAPMAK"

Bu yıl istedikleri verimi alma aşamasında olduklarını anlatan İnan, "İstediğimiz verimi alma aşamasındayız. Meyve aldığımızda daha da mutlu olacağız. Bölgemiz ve ülkemiz adına örnek bir proje. TKDK tarafından da örnek seçildi. Şu an için pazar alım garantisi noktasında bir sıkıntımız yok. Amacımız burada tamamen organik üretim yapmak ve bunları yurt dışına ihraç etmek, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Organik üretim sertifikamızı aldığımızda Van Ticaret Borsası ile birlikte bu ürünlerimizi pazarlayacağız. Burada ticaret borsamızın gerek danışmanlık gerek bitki ve toprak analizi anlamında bizlere ciddi destekleri var. Aile olarak kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İnan, ileriki aşamalarda TKDK'nın desteğiyle yeni bir proje hazırlamayı, bu sayede farklı alternatif bitkileri ve ilaç sanayide kullanılan siyah goji berryi de üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

GOJİ BERRYDE BULUNAN VİTAMİN VE MİNERALLER

Yaygın olarak Çin'de yetişen goji berrynin eski çağlardan itibaren tıbbi amaçlı kullanıldığı, bünyesinde barındırdığı vitamin, mineral ve bileşenlerin vücudumuzdaki organların görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmelerinde etkili olduğu biliniyor. Goji berryde bulunan 21 mineralden en önemlileri ise çinko, demir, bakır, kalsiyum, germanyum, selenyum ve fosfordur. Havuçtan daha çok beta karoten içeren bu meyve, en zengin karatenoid kaynağıdır. Ayrıca, portakal ve limondan 100 kat daha fazla C vitaminine sahip olan bitki; B1, B2, B6 ve E vitaminini de içeriyor.

Kaynak: haberinburada