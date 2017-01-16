Referandum Takvimi Netleşiyor
Şikayetlerle Birlikte, Büyük Haksızlık Da Ortaya Çıktı!
Mutluluk Kaynağı Çikolata
'ısırma' Polemiğinde Yeni Perde!
Cuma Sert Düşen Dolar Bugün...
Galatasaray'da 741 Km'lik Çile!
Trump'tan Brexit Yorumu
Deaş, Fetö'nün Okulunu Korumaya Aldı
Kktc'de Fetö Operasyonu: 9 Albay Gözaltına Alındı
Zeytinburnu'da Bina Çöktü : 2 Ölü
Soba Gazı Zehirlenmesi: 4'ü Çocuk 12 Yaralı
Dassault SystèMes Ve Htc Sanal Gerçeklik İşbirliği
Fitbit, Orta Seviyede Lüks Akıllı Saatler Çıkarmayı Düşünüyor
Ne Kadar Galaxy Note 7 Kaldı?
Tesla Apple'ın En Önemli Uzmanlarından Birini Bünyesine Kattı
Sony Ces'te Ses Ve Ev Sineması Ürünlerini Tanıttı
Çanakkale'de Korkutan Deprem
Cezaevi İsyanında 10 Kişi Öldü
Sancaktepe'de İki Otomobil Alev Alev Yandı
Ab'ye Son Bir Teklif Sunacağız

mutluluk kaynağı çikolata

MUTLULUK KAYNAĞI ÇİKOLATA

Sütlü çikolatalara göre az tüketilse de bitter çikolatanın yararları saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bitter çikolatanın faydalarını şöyle anlatıyor

Tarih : 16 Ocak 2017, 09:42
Puan Ver : Mutluluk Kaynağı Çikolata(7/10)7


"Günlük küçük bir miktar yenilen bitter çikolata stresi yok ediyor, kalp-damar hastalıklarını önlüyor ve cildi gençleştiriyor. Vücudu yaşlanmaya karşı koruyan antioksidan içeren



bitter çikolata kanser riskini de en aza indiriyor. Tansiyonu düşüren, kan şekerinin hızlı yükseltmeyen bu çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu salgılanmasına ve kendimizi keyifli hissetmemize yardımcı oluyor.".



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mutluluk  Kaynağı  Çikolata    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER