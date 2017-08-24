Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, hem oyuncunun kendisiyle hem de kulübüyle son pürüzleri giderebilmek adına İtalya'ya gitti. Milano'da görüşmeleri tamamlamak isteyen Usta'nın Sosa'yla birlikte Türkiye'ye dönmeyi planladığı kaydedildi.

Öte yandan transferi olumsuz sonuçlanan Werder Bremenli Junuzovic'in de bir kez daha 'görüşebiliriz' mesajı yolladığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada