MUTLU SON! TAFFAREL DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Görüşeceğim" dediği Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe olumlu yanıt verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı. Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi.
Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.
TAKIMLA KAMPA KATILACAK
Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.
Levent Şahin'in ardından Terim'in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit'in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar