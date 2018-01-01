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Mutlu son! Taffarel döndü

MUTLU SON! TAFFAREL DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Görüşeceğim" dediği Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe olumlu yanıt verdi.

Tarih : 01 Ocak 2018, 19:20
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri daha belli oldu. Terim, basın toplantısında Taffarel'e teklif götüreceğini açıklamıştı. Brezilyalı teknik adamdan olumlu yanıt geldi.

Daha önce 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı takımda kaleci antrenörlüğü yapan Taffarel Fatih Terim'in 3. döneminden sonra da çalışmaya devam etmişti.

TAKIMLA KAMPA KATILACAK

Taffarel Galatasaray'ın devre kampı öncesi gelerek sözleşme imzalayacak ve takımla birlikte kampa gidecek.

Levent Şahin'in ardından Terim'in ikinci yardımcısı da belli olmuş oldu. Drogba, Hasan Şaş, Elmander ve Nedim Yiğit'in de Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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