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mutlu kaya'nın saldırıdan sonraki ilk fotoğrafı

MUTLU KAYA'NIN SALDIRIDAN SONRAKİ İLK FOTOĞRAFI

Mutlu Kaya'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakından çıkarılan Mutlu Kaya'nın hastanede çekilen fotoğrafları yayınlandı.

Tarih : 24 Haziran 2015, 16:30
Puan Ver : Mutlu Kaya'nın Saldırıdan Sonraki İlk Fotoğrafı(5/10)4


Doktoru Aktaş, Mutlu Kaya'nın en son sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:



"Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Mutlu'nun bilinci açık ve genel durumu iyi. Birkaç kelimeyle de sınırlı olsa konuşmaya başladı. Servise aldık. Şu an şuuru açık. Bizimle iletişime geçiyor. "








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