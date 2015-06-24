

Doktoru Aktaş, Mutlu Kaya'nın en son sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:



"Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Mutlu'nun bilinci açık ve genel durumu iyi. Birkaç kelimeyle de sınırlı olsa konuşmaya başladı. Servise aldık. Şu an şuuru açık. Bizimle iletişime geçiyor. "