MUTLU KAYA'NIN SALDIRIDAN SONRAKİ İLK FOTOĞRAFI
Mutlu Kaya'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakından çıkarılan Mutlu Kaya'nın hastanede çekilen fotoğrafları yayınlandı.
Doktoru Aktaş, Mutlu Kaya'nın en son sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:
"Yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Mutlu'nun bilinci açık ve genel durumu iyi. Birkaç kelimeyle de sınırlı olsa konuşmaya başladı. Servise aldık. Şu an şuuru açık. Bizimle iletişime geçiyor. "
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar