Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.



Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi. Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.



