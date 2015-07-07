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mutlu kaya gata'ya sevk edildi

MUTLU KAYA GATA'YA SEVK EDİLDİ

Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 10:45
Puan Ver : Mutlu Kaya Gata'ya Sevk Edildi(9/10)8


Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ndeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, Diyarbakır'daki tedavisinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi. Kaya, kendisini uğurlamaya gelen yakınlarına el sallayarak tebessüm etti.

 








Etiketler: Mutlu  Kaya  Gata  Ya  Sevk  Edildi    haber

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