MUTLU ÇİFTLERİN KÜÇÜK SIRRI!
Vitamin ve lif zengini çeri domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de aşk hayatına mutluluk getiriyor.
Vitamin ve lif zengini çeri domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de aşk hayatına mutluluk getiriyor. Mevsiminde bolca yenilmesi öneriliyor. Sağlıklı ve uzun bir hayat için doğru gıdalarla yeterli ve düzenli beslenmek gerekiyor. Her zaman her gıdayı mevsiminde tüketmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, çeri ve kiraz domatesin yararlarını saymakla bitiremiyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar