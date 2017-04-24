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mutlu çiftlerin küçük sırrı!

MUTLU ÇİFTLERİN KÜÇÜK SIRRI!

Vitamin ve lif zengini çeri domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de aşk hayatına mutluluk getiriyor.

Tarih : 24 Nisan 2017, 15:13
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Vitamin ve lif zengini çeri domates böbrek, akciğerler ve kalbi koruduğu gibi afrodizyak etkisiyle de aşk hayatına mutluluk getiriyor. Mevsiminde bolca yenilmesi öneriliyor. Sağlıklı ve uzun bir hayat için doğru gıdalarla yeterli ve düzenli beslenmek gerekiyor. Her zaman her gıdayı mevsiminde tüketmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, çeri ve kiraz domatesin yararlarını saymakla bitiremiyor.








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