Uzun mesafe koşularına hazırlanırken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de bizi motive edecek bir koçtur. Örneğin motivasyonun harekete dönüşmüş hali olan Apple Watch Series 2 gibi.





Mükemmel koşu arkadaşı Apple Watch ilerleme durumunuza ilişkin düzenli güncellemeler sunarak ve başarılarınızdan yararlanarak yeni hedefler edinmeniz için sizi motive ederek koçluk ediyor.







Üstelik motivasyonunuzu korumak için Apple Wacth'unuzda bulunan Aktivite halkalarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabiliyor veya ilk kimin hedefine ulaşacağını görmek için yarışabiliyorsunuz.







Bunu yaparken arkadaşlarınızın ilerleme durumlarına ilişkin bildirimler alıp teşvik etmek ya da isterseniz biraz dalga geçmek için bildirim ekranından mesajlar gönderebiliyorsunuz.





Apple Watch Series 2'deki yerleşik GPS koşmaya çıktığınızda, iPhone'unuzu evde bırakmış olsanız bile antrenman değerlerinizi doğru biçimde ölçüyor. Saatiniz kolunuzdayken denizde yüzme antrenmanı yapabilir, havuzda attığınız turları takip edebilir veya çocuklarınızla suda oynayabilirsiniz. Apple'ın bugüne kadar ürettiği en parlak ekran sayesinde, ölçümlerinizi yoğun gün ışığı altında bile net bir biçimde görebilirsiniz.



Apple Watch Nike +



Apple Watch Nike+, dünyanın en yenilikçi iki markası arasındaki uzun soluklu ortaklığın en yeni ürünü, teknoloji harikası konforundan, Nike+ Run Club üzerinden arkadaşlarınızla bağlantı kurma özelliğine kadar, her şeyiyle bileğinizdeki en mükemmel koşu arkadaşı.







Tüm Apple Watch Series 2 modelleri gibi, Apple Watch Nike+ da yerleşik GPS'e sahip. Bu sayede, iPhone'unuz yanınızda olmasa da temponuzu, katettiğiniz mesafeyi ve rotanızı takip edebiliyor ve turunuzu tamamladığınızda iPhone'unuza bakarak, gittiğiniz rotayı ve en hızlı nerede koştuğunuzu haritada görebiliyorsunuz.



Kalp Atış Hızı Sensörü



Antrenman uygulamasını kullandığınız süre boyunca özel bir sensör sürekli olarak kalp atış hızınızı ölçüyor. İsterseniz bunu diğer önemli ölçümlerle birlikte görebilir ve dahası öne çıkarabilirsiniz.



Sizi motive edecek koşu müziklerini de Apple Watch'unuzdan dinleyebilirsiniz



Apple Watch'u kullanarak iPhone'unuzda müzik dinleyebilir veya iPhone olmadan Apple Watch'ta müziğin keyfini çıkarmak için bir listeyi eşzamanlayabilirsiniz. Üstelik bunu yaparken Nike'ın koşu antrenmanları için özel hazırladığı Apple Music'teki müzik listelerinden birini dinleyerek motivasyonunuzu canlı tutabilirsiniz.