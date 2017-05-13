

Diyetisyen Fatma Baysal, vitamin deposu olan elmanın kabuğuyla birlikte tüketilmesi gerektiğini söyledi. Baysal, kabuğuyla tüketilen elmanın birçok kanser türünden koruduğunu ifade ederek, "Tüketebileceğimiz en sağlıklı besinlerden biri olan elma, zengin vitamin ve mineral içeriği ile birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahiptir.



İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ile antioksidan etki gösterir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Elma, antioksidan içeriği en yüksek meyvedir" dedi.



Diyetisyeni Fatma Baysal, "Kabuğu C vitaminin büyük çoğunluğu elma kabuğunda bulunduğu için elmanın çok iyi yıkanıp tarım ilacı kalıntılarından arındırıldıktan sonra kabuğuyla beraber tüketilmesinde fayda vardır.



Besinlerin sindirim sistemine hızla ilerlemesini sağlayarak kabızlık şikayetlerini gidermeye yardımcı olur. Elma kabuğunun alt kısmında ise çözünür posa olan pektin bulunmaktadır. Bu içeriği ile ise ishali önleyici etkisi vardır" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah